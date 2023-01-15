Врач развеял популярный миф об алкоголе

Кардиолог Бойцов предупредил, что частый прием алкоголя может привести к внезапной смерти

Частый прием алкоголя может привести к внезапной смерти, предупредил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. Врач в беседе с «Аиф» развеял популярный миф о безвредности ежедневного употребления небольшого количества алкогольных напитков.

Бытует распространенное мнение, что ежедневное употребление небольших доз алкоголя, например красного вина, не вредит организму, а даже, напротив, может быть полезным. Но это в корне неверно, категорично заявляет кардиолог.

Хорошо известно, что ежедневный прием алкоголя является причиной развития хронического алкоголизма Сергей Бойцов кардиолог

Нужно помнить, что употребление алкоголя повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно так называемой алкогольной кардиомиопатии. При ней сердце увеличивается в размерах и утрачивает свои функции. Человек начинает страдать одышкой, отеками, у него развивается сердечная недостаточность, перечислил последствия Бойцов.

Но хуже всего, что такое изменение сердца часто является причиной внезапной смерти вследствие развития жизнеугрожающих аритмий, фибрилляции желудочков Сергей Бойцов кардиолог

К тому же ежедневный прием алкоголя провоцирует развитие мерцательной аритмии. Это отклонение в состоянии здоровья переносится многими нормально, человек может даже не подозревать, что с его сердцем происходит что-то плохое, продолжил рассказ кардиолог. Но, прогрессируя, болезнь снижает переносимость физических нагрузок и также провоцирует развитие сердечной недостаточности.

«Но самым грозным осложнением мерцательной аритмии является развитие тромбоэмболий, когда из камер сердца в кровоток попадают тромбы, которые там образуются на фоне хаотичного сокращения этих камер, — прокомментировал Бойцов. — Это является причиной массивных инсультов с тяжелыми неврологическими последствиями».

Регулярное употребление алкоголя особенно опасно для людей, уже имеющих проблемы с сердцем. Большие дозы алкогольных напитков и особенно продукты их распада часто является причиной внезапной смерти, подвел итог кардиолог.

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