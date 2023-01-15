Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:11, 15 января 2023Мир

Названо число жертв из-за наводнений на Филиппинах

Число жертв из-за наводнений на Филиппинах достигло 27 человек

Фото: Philippine Coast Guard / Reuters

27 человек погибли на Филиппинах в результате наводнений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Согласно отчету, 11 филиппинцев пострадали и еще трое числятся пропавшим без вести.

Затопление коснулось свыше 614,1 тысячи жителей в 13 регионах страны, еще 112,5 тысячи филиппинцев пришлось эвакуировать. В 31 городе на Филиппинах введен режим бедствия.

Ранее президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате Калифорния из-за шторма. Американский лидер распорядился оказать федеральную поддержку из-за сильных зимних штормов, наводнений и оползней, которые начались 8 января 2023 года.

Весной сообщалось, что оползни и наводнения, вызванные тропическим штормом «Меги» на Филиппинах, унесли жизни десятков человек. Число погибших достигло 58, суммарно пострадало около 580 тысяч человек.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Непале разбился самолет с 72 пассажирами на борту
В Петербурге сгорела квартира российских блогеров
На Украине призвали СБУ и контразведку присмотреться к Арестовичу
Названо число жертв из-за наводнений на Филиппинах
Экс-депутат Рады назвал организатора взрыва жилого дома в Днепре
Россиянам пообещали аномально теплую погоду в Москве
Российский космонавт завершил тренировки для полета на МКС на базе SpaceX
Кинолог дала советы подобравшим щенка на улице
В Турции признали рост силы России после каждого нападения Запада
Кардиолог назвала лучшие крупы для здоровья сердца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.