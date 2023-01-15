Названо число жертв из-за наводнений на Филиппинах

Число жертв из-за наводнений на Филиппинах достигло 27 человек

27 человек погибли на Филиппинах в результате наводнений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Согласно отчету, 11 филиппинцев пострадали и еще трое числятся пропавшим без вести.

Затопление коснулось свыше 614,1 тысячи жителей в 13 регионах страны, еще 112,5 тысячи филиппинцев пришлось эвакуировать. В 31 городе на Филиппинах введен режим бедствия.

Ранее президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате Калифорния из-за шторма. Американский лидер распорядился оказать федеральную поддержку из-за сильных зимних штормов, наводнений и оползней, которые начались 8 января 2023 года.

Весной сообщалось, что оползни и наводнения, вызванные тропическим штормом «Меги» на Филиппинах, унесли жизни десятков человек. Число погибших достигло 58, суммарно пострадало около 580 тысяч человек.