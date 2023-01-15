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16:34, 15 января 2023Россия

Появились подробности взрыва под Белгородом

Baza: взрыв в сельском ДК под Белгородом устроил военнослужащий из Свердловской области
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Взрыв в здании сельского дома культуры (ДК) под Белгородом, где предположительно располагались мобилизованные, устроил военнослужащий из Свердловской области. Подробности произошедшего сообщает издание Baza в Telegram.

«По предварительным данным, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными», — говорится в посте.

Издание отмечает, что после взрыва в здании ДК сдетонировали боеприпасы и начался пожар на площади порядка 450 квадратных метров. Пожарные тушили его около четырех часов.

«Место пожара до сих пор оцеплено. По сведениям саперов, на территории еще могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы», — добавляет Baza.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что военнослужащий взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области. Уточнялось, что инцидент произошел 14 января.

Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что при взрыве на хуторе Тоненькое в Белгородской области пострадали десять военнослужащих. Собеседник агентства уточнил, что возгорание, вследствие которого случилась детонация боеприпасов, произошло в сельском ДК.

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Полина Матюхина
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