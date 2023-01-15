Россиянка из разбившегося в Непале самолета оказалась беременной

Россиянка Елена Бандуро из разбившегося в Непале самолета оказалась беременной

Московская блогерша Елена Бандуро, которая была на борту разбившегося в Непале самолета, находилась в положении в момент трагедии. Об этом ее сестра Ксения рассказала журналистам KP.RU.

33-летняя SMM-специалистка летела на воздушном судне авиакомпании Yeti Airlines в Катманду к мужу Максиму. Родственница женщины рассказала, что за несколько часов до ЧП она отправляла ей свои снимки и сообщения, в которых говорила, что идет на посадку. «Вчера говорили с ней. Все было хорошо, рассказывала о впечатлениях и планах на отдых», — уточнила она.

По словам собеседницы издания, находившаяся на борту россиянка была беременна. «На прошлой неделе Лена сообщила родным эту радостную новость. Она сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки малютки, очертания. Оказалось, что она ждала девочку», — отметила сестра пассажирки и добавила, что сейчас Бандуро не отвечает на звонки и СМС.

Коллега москвички также заявила, что связалась с ее супругом, который ищет жену по больницам и моргам Непала, поскольку на данный момент ее судьба неизвестна. «Но он верит, что есть шанс на то, что она выжила», — подчеркнула приятельница.

Авиакатастрофа в Непале произошла 15 января. Самолет компании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара, причины его крушения выясняются. На борту воздушного судна было 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

Позже агентство AFP выяснило, что на месте крушения самолета нашли выживших. Были ли в их числе россияне, не уточнялось.