На месте крушения самолета в Непале нашли выживших

AFP: в Непале обнаружили выживших после крушения пассажирского самолета

На месте крушения пассажирского самолета в Непале найдены выжившие. Об этом в Twitter сообщило французское агентство AFP.

Авиакатастрофа произошла 15 января. Известно, что на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Изначально сообщалось, что все находившиеся на борту люди погибли. Но после разбора завалов нашли выживших.

Сколько человек нашли живыми, пока не сообщается. В настоящий момент из-под обломков лайнера извлекли тела 29 человек, сообщает AFP.

Посол России в Непале Алексей Новиков ранее заявил, что на борту самолета находились четверо граждан РФ. Есть ли они среди спасенных, пока также неизвестно.

Ранее очевидец авиакатастрофы Александр Ковалев озвучил подробности трагедии. По его словам, самолет заходил на посадку на очень низкой высоте, развернулся и направился прямо на аэродром. Затем лайнер потерял скорость и завалился на крыло.

