Раскрыты подробности авиакатастрофы в Непале

Очевидец рассказал о потере скорости у разбившегося в Непале самолета

Очевидец авиакатастрофы в Непале Александр Ковалев раскрыл подробности трагедии. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает РИА Новости.

По словам свидетеля катастрофы, самолет заходил на посадку на очень низкой высоте, развернулся и направился прямо на аэродром. В какой-то момент лайнер потерял скорость и завалился на крыло.

Дыма или огня перед ударом о землю заметно не было. «После видим взрыв. Двигатели работали оба, не было там никакого пожара. Все работало», — рассказал очевидец трагедии.

О крушении самолета в Непале стало известно утром в воскресенье, 15 января. Упавшее воздушное судно принадлежало компании Yeti Airlines. На его борту находились 68 пассажиров и четверо членов экипажа, все они погибли, сообщил телеканал News18.

Посол России в стране Алексей Новиков позже заявил, что на борту самолета находились четверо россиян.