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12:14, 15 января 2023Россия

Комбат ДНР описал методику успеха ЧВК «Вагнер»

Комбат ДНР Ходаковский: в ЧВК «Вагнер» действует принцип «вижу цель, не вижу препятствий»

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский считает, что успех штурмовым подразделениям частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Соледаре принесли определенные методики и слаженный алгоритм действий. Их принципы работы он описал в беседе с MK.RU.

По словам Ходаковского, внутри группы вся армейская бюрократия низведена до нуля, а бойцы имеют в своих руках ресурс и грамотно им распоряжаются, добиваясь максимальной эффективности.

«Там все построено по нашему принципу, по-настоящему: вижу цель, не вижу препятствий, пру напролом, ломая все преграды, особенно если преграды носят искусственный характер», — заметил комбат.

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Среди других составляющих успеха ЧВК собеседник издания назвал высокую стойкость частей, новую модель управления боем и организации, а также новую модель обеспечения дисциплины. «Они внедрили ряд принципов: не мародерствуй, не отступай, в плен не сдавайся, товарищей не подводи, командирам не прекословь, иначе это будет расценено как злейшее нарушение», — рассказал Ходаковский.

Ранее основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл детали тактики взятия Соледара. По его словам, населенный пункт «зажали в клещи», после чего он был разделен на части. Предприниматель добавил, что все тела украинских военных будут отправлены к ним на родину.

13 января стало известно, что взятие городских кварталов Соледара было выполнено штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер». Эту информацию подтвердили в Минобороны России.

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Варвара Кошечкина
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