Врач рассказала о пользе меда для людей с проблемами давления
Мед является природным регулятором давления, рассказала гастроэнтеролог Елена Манило. Изданию «Доктор Питер» она рассказала о пользе меда для людей с проблемами давления и назвала неожиданные свойства продукта.
Мед — настолько популярный в народе продукт, что им лечат едва ли не все заболевания. Однако, по словам Манило, у него не так много полезных качеств, сколько ему приписывают. Но доказано, что мед может помочь в борьбе с кашлем. Даже минимальное количество меда стимулирует выработку слюны, увлажняющей дыхательные пути. Это успокаивает горло, пояснила врач.
Кроме этого, мед является отличным источником энергии, ведь около 80 процентов состава меда — это углеводы (фруктоза и глюкоза). В отличие от сахара организм легче усваивает эти соединения. К тому же мед не вредит зубной эмали, дополнила гастроэнтеролог.
Особое значение имеет глюкоза. Она отвечает, в том числе, за поддержку работы мозга и мышц
Мед благодаря природным антисептикам фитонцидам способен предотвратить размножение бактерий. Поэтому его рекомендуют принимать во время лечения простуды, пояснила Манило. Она добавила, что мед можно использовать при лечении ран и ожогов.
ложки — суточная доза меда для здорового человека (без употребления сахара)
Ко всему прочему мед является натуральным антиоксидантом, так как в нем содержатся органические фенольные кислоты и флавоноиды. Эти микроэлементы отвечают за укрепление иммунитета человека и защиту клеток от воздействия внешних вредных факторов, прокомментировала Манило.
Мед в чистом виде, в идеале — в сотах, сохраняет максимум полезных веществ
Полезен мед и для людей, страдающих от скачков давления, продолжила врач. Мед может как понижать, так и повышать артериальное давление — в зависимости от нужд организма. К тому же он способствует снижению уровня холестерина в крови, что важно для здоровья сосудов и сердца, подытожила Манило.
Ранее диетолог Елена Тихомирова назвала продукты с высоким содержанием сахара. Она пояснила, что макароны и крупы содержат большое количество сахара.