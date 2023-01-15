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14:38, 15 января 2023Силовые структуры

Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ под Купянском

Российская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение ВСУ на купянском направлении

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, силами Западного военного округа наносились удары в Харьковской области, в районах Двуречного, Синьковки, а также в Луганской народной республике возле населенного пункта Новоселовка. За сутки на этом направлении ликвидировано до 50 военнослужащих ВСУ.

Ранее 15 января сообщалось, что российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ, а также по базе ремонта реактивных систем залпового огня. Кроме того, российские военные отразили атаку противника на краснолиманском направлении.

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Азамат Асланов
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