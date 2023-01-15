ВС России отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении
Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что бои шли в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) — атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ была отражена артиллерийскими ударами и действиями подразделений Воздушно-десантных войск.
«В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции», — подчеркнули в министерстве. Там добавили, что общие потери украинской армии на данном направлении составили более 115 военных, три боевые бронированные машины и три пикапа.
Кроме того, ВС России нанесли поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино ЛНР.
Ранее Минобороны доложило, что российские войска нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, а также по связанным с ней энергетическим объектам.