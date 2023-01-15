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15:24, 15 января 2023Бывший СССР

Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Непале

Лидер Белоруссии Лукашенко выразил соболезнования главе Непала в связи с авиакатастрофой

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Непале. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает Белта.

По данным агентства, соответствующее послание лидер Белорусии направил президенту Непала Бидхье Деви Бхандари. В нем говорится, что в Белоруссии с большой скорбью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета недалеко от аэропорта Покхара.

От имени народа Белоруссии и себя лично Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Ранее 15 января управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек при крушении самолета ATR 72 компании Yeti Airlines, который разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара.

Лайнер следовал рейсом Катманду — Покхара. Среди пассажиров были 53 непальца и 15 иностранцев из семи государств. В том числе на борту самолета находились четверо россиян, пятеро индийцев, двое южнокорейцев и по одному гражданину Австралии, Франции, Аргентины и Ирландии.

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Владимир Седов
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