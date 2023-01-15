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14:29, 15 января 2023Мир

В Непале подтвердили гибель 68 человек при крушении самолета

Управление гражданской авиации Непала сообщило о 68 погибших при крушении самолета

Фото: Rohit Giri / Reuters

По меньшей мере 68 человек погибли при крушении пассажирского самолета ATR 72 компании Yeti Airlines в Непале. Число жертв авиакатастрофы подтвердили в Управлении гражданской авиации страны, передает Reuters.

Всего на борту самолета находились 72 человека, четверо из которых — члены экипажа.

Самолет ATR 72 компании Yeti Airlines 15 января разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхары Причины его крушения выясняются.

Известно, что лайнер следовал рейсом Катманду — Покхара. Среди пассажиров были 53 непальца и 15 иностранцев из семи государств. В том числе на борту самолета находились четверо россиян, пятеро индийцев, двое южнокорейцев и по одному гражданину Австралии, Франции, Аргентины и Ирландии.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее опубликовала список летевших этим рейсов россиян. В их числе Виктория Алтунина, Юрий Лугин и Виктор Лугин. Также на борту находилась блогер Елена Бандуро, которая незадолго до катастрофы поделилась в соцсетях селфи из самолета.

Власти Непала заявили, что ожидают результатов расследования причин крушения в течение 45 дней.

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Полина Матюхина
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В Непале подтвердили гибель 68 человек при крушении самолета
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