Россиянка выложила селфи из самолета незадолго до крушения в Непале

Писавшая о путешествиях блогер Елена Бандуро погибла в авиакатастрофе в Непале

В Непале среди четырех погибших в авиакатастрофе россиян была тревел-блогер Елена Бандуро. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, перед взлетом россиянка сделала селфи, которое затем выложила в социальных сетях. В подписи к фото она сообщила, что вылетает в Непал. Блогер регулярно публиковала рассказы о путешествиях по разным странам.

Издание также назвало имена других россиян, погибших в авиакатастрофе. По данным Shot, при крушении самолета погибли Виктория Алтунина, Юрий и Виктор Лугины.

Авиакатастрофа в Непале произошла 15 января. Самолет компании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара, причины его крушения выясняются. На борту воздушного судна было 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

Позже агентство AFP выяснило, что на месте крушения самолета нашли выживших. Были ли в их числе россияне, не уточнялось.