В Непале назвали сроки расследования причин крушения самолета

В Непале заявили, что ожидают результаты расследования крушения самолета в течение 45 дней

Власти Непала ожидают, что результаты расследования причин крушения самолета ATR 72 компании Yeti Airlines появятся в течение 45 дней. Такие сроки назвал министр финансов страны Бишну Паудел, передает РИА Новости.

По словам министра, за этот период специальная комиссия проведет работу по расследованию причин крушения и предоставит отчет. В комиссию входят пять человек, среди которых — представители армии Непала, эксперты по ремонту, а также представители министерства туризма и гражданской авиации.

Авиакатастрофа в Непале произошла 15 января. Самолет компании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара, причины его крушения выясняются. На борту воздушного судна было 68 пассажиров и четыре члена экипажа. В том числе на борту находились четверо россиян.

Изначально сообщалось, что все находившиеся на борту люди погибли, однако после разбора завалов были найдены выжившие. Об этом сообщало агентство AFP.