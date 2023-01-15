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11:35, 15 января 2023Мир

В США рассказали о подарке Путину от НАТО

WP: Путин победил в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО благодаря Турции

Фото: Shutterstock

Для президента России Владимира Путина противостояние внутри Североатлантического альянса стало подарком. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Господин Путин — единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса», — следует из статьи.

Также говорится, что для урегулирования разногласий между Турцией и другими странами НАТО понадобится проведение последовательной дипломатии. Помимо этого, потребуются реальные уступки — некоторые из них сможет сделать Вашингтон.

Согласно публикации, в США на разрешение разногласий могут повлиять президент Джо Байден и Конгресс. Важно понимать, что Турция является могущественным и незаменимым членом альянса, пишет The Washington Post, подчеркивая, что она необходима для защиты западных стран от Ирана, а также дает странам НАТО возможность закрыть большую часть акватории Черного моря.

Ранее бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что страны НАТО поставками вооружений Украине сильно истощили собственные арсеналы. По его мнению, российские войска в теории могли бы с легкостью захватить и удерживать всю Европу.

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Анастасия Шейкина
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