Журналист Зарубин предрек введение Украиной санкций против Зеленского

Журналист Зарубин: украинский народ рано или поздно введет санкции против Зеленского

Российский журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале прокомментировал введение против него санкций украинским президентом Владимиром Зеленским. Он предрек, что рано или поздно украинский народ добьется санкций против того, кто привел страну к катастрофе — нынешнего лидера страны.

«Уверен, что многострадальный украинский народ рано или поздно введет реальные и очень жесткие санкции против того, кто привел страну к катастрофе», — написал он.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров. В упомянутом списке оказались актер Егор Бероев, критик Сергей Соседов, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская и журналист Семен Пегов, а также телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, писатель и блогер Дмитрий Пучков и гендиректор Первого общественного православного телеканала «Спас» Борис Корчевников.