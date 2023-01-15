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21:11, 15 января 2023Россия

Журналист Зарубин предрек введение Украиной санкций против Зеленского

Журналист Зарубин: украинский народ рано или поздно введет санкции против Зеленского

Фото: Globallookpress.com

Российский журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале прокомментировал введение против него санкций украинским президентом Владимиром Зеленским. Он предрек, что рано или поздно украинский народ добьется санкций против того, кто привел страну к катастрофе — нынешнего лидера страны.

«Уверен, что многострадальный украинский народ рано или поздно введет реальные и очень жесткие санкции против того, кто привел страну к катастрофе», — написал он.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров. В упомянутом списке оказались актер Егор Бероев, критик Сергей Соседов, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская и журналист Семен Пегов, а также телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, писатель и блогер Дмитрий Пучков и гендиректор Первого общественного православного телеканала «Спас» Борис Корчевников.

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Марина Совина
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