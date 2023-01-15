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16:43, 15 января 2023Спорт

Российский лыжник пожаловался на отношение к себе со стороны Вяльбе

Лыжник Шемякин описал отношение Вяльбе фразой «сборная — это семья, а остальные — никто»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский лыжник Алексей Шемякин пожаловался на отношение к себе со стороны главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен описал происходящее фразой «все, кто сборная — это семья, а остальные — никто». «Когда тебе еще Вяльбе на награждении такая говорит: "Ну извини, парень, ты лошара". И пошла [Андрея] Мельниченко обнимать, целовать. Это некрасиво», — поделился он и отметил, что сборную носят на руках.

В раздельной гонке свободным стилем на 15 километров на этапе Кубка России в Сыктывкаре Шемякин изначально финишировал третьим, показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным. Однако после дополнительной проверки его лишили бронзовой медали.

В марте 2022 года Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Дарья Коршунова
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