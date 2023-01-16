Стало известно о многочисленных штрафах на протаранившей магазин в Рязани машине

На протаранившую магазин в Рязани машину выписали 15 штрафов с сентября 2020 года

На машину, которая 15 января на большой скорости протаранила продуктовый магазин в Рязани, было зарегистрировано множество штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), выяснила «Лента.ру». В соответствии с информацией из реестра данных о нарушениях, в период с сентября 2020 года по октябрь 2021 года водитель черной Chevrolet Lacetti регулярно нарушал скоростной режим.

16 января сообщалось о том, что в Рязани автомобиль марки Chevrolet на большой скорости протаранил продуктовый магазин. В результате столкновения, которое попало на видео, машина снесла прилавки торговой точки, упали все полки. Сообщалось, что водитель находился в состоянии опьянения и не справился с управлением. Во время инцидента в помещении было два человека, они не пострадали.

Как стало известно «Ленте.ру», Chevrolet Lacetti 2008 года выпуска за время эксплуатации сменила трех владельцев. Выяснилось, что после регистрации транспортного средства на последнего владельца на машину регулярно регистрировались штрафы за превышение максимально допустимой скорости. По имеющейся информации, всего с 7 сентября 2020 года было выписано 15 штрафов на общую сумму 7,5 тысячи рублей. Все штрафы оплачены.

Ранее в Тюмени автобус протаранил книжный магазин, расположенный на первом этаже многоэтажного дома, и попал на видео. В результате он сильно повредил фасад магазина, практически полностью помяв витрину и дверь.