Пьяный россиянин за рулем авто протаранил продуктовый магазин и попал на видео

В Рязани пьяный водитель на Chevrolet протаранил продуктовый магазин и попал на видео

В Рязани на видео попало, как продуктовый магазин на большой скорости протаранил автомобиль. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

На них видно, как в продуктовом магазине из-за удара падают полки, водитель иномарки сносит прилавки торговой точки.

По данным авторов канала, мужчина за рулем Chevrolet был пьян, он не справился с управлением. Внутри магазина в момент аварии были два человека, они не пострадали.

Ранее в Тюмени автобус протаранил книжный магазин, расположенный на первом этаже многоэтажного дома, и попал на видео. В результате он сильно повредил фасад магазина, практически полностью помяв витрину и дверь.