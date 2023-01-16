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09:09, 16 января 2023Россия

Пьяный россиянин за рулем авто протаранил продуктовый магазин и попал на видео

В Рязани пьяный водитель на Chevrolet протаранил продуктовый магазин и попал на видео

В Рязани на видео попало, как продуктовый магазин на большой скорости протаранил автомобиль. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

На них видно, как в продуктовом магазине из-за удара падают полки, водитель иномарки сносит прилавки торговой точки.

По данным авторов канала, мужчина за рулем Chevrolet был пьян, он не справился с управлением. Внутри магазина в момент аварии были два человека, они не пострадали.

Ранее в Тюмени автобус протаранил книжный магазин, расположенный на первом этаже многоэтажного дома, и попал на видео. В результате он сильно повредил фасад магазина, практически полностью помяв витрину и дверь.

Анастасия Шейкина
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