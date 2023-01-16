Агент Головина рассказал о цели футболиста

Агент Александра Головина назвал целью футболиста выступление в Английской премьер-лиге

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин хочет продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). О цели игрока Metaratings рассказал его агент Александр Клюев.

По словам представителя хавбека, тот хотел бы выступать в Англии, но понимает, как там сейчас относятся к россиянам. «У Саши сейчас все мысли связаны исключительно с "Монако" и желанием выполнить все задачи на сезон», — отметил Клюев.

Агент Головина добавил, что футболист хорошо знает как французский, так и английский язык. Он отказался отвечать на вопрос, интересуются ли его клиентом другие европейские команды.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел 18 матчей в чемпионате Франции, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.