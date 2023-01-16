Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Маркос Гирон
0:1
2-й сет
live
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Колорадо Эвеланш
Сегодня
23:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Андрей Рублёв
Завтра
03:00 (Мск)
Доминик Тим
Australian Open (м)
Марина Заневская
Завтра
07:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Australian Open (ж)
Дарья Касаткина
Завтра
08:30 (Мск)
Варвара Грачёва
Australian Open (ж)
14:01, 16 января 2023Спорт

Агент Головина рассказал о цели футболиста

Агент Александра Головина назвал целью футболиста выступление в Английской премьер-лиге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин хочет продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). О цели игрока Metaratings рассказал его агент Александр Клюев.

По словам представителя хавбека, тот хотел бы выступать в Англии, но понимает, как там сейчас относятся к россиянам. «У Саши сейчас все мысли связаны исключительно с "Монако" и желанием выполнить все задачи на сезон», — отметил Клюев.

Агент Головина добавил, что футболист хорошо знает как французский, так и английский язык. Он отказался отвечать на вопрос, интересуются ли его клиентом другие европейские команды.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел 18 матчей в чемпионате Франции, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Над Севастополем сбили семь беспилотников
Главарь террористов Магас из «Имарат Кавказ» получил третий пожизненный срок
Число сбитых вблизи Севастополя дронов ВСУ увеличилось до 10
Бывший тренер сборной России сравнил российских футболистов с украинскими
Жители развитых стран отказались верить в перспективы улучшения жизни
СБУ обвинила российского депутата в участии в боевых действиях
Бритни Спирс высказалась о скандале в ресторане и сравнила себя со Шреком
Стало известно о тяжелых боях ЧВК «Вагнер» за Клещеевку
Беспилотные автомобили назвали причинами пробок
Хейли Бибер и Никола Пельтц вышли в свет в одинаковых прозрачных платьях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.