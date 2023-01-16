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19:11, 16 января 2023Из жизни

Принц Гарри намекнул на возможность написать еще одну книгу с воспоминаниями

Daily Mail: принц Гарри заявил, что вырезал из книги провокационные отрывки о Карле III

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Принц Гарри, герцог Сассекский, намекнул, что у него есть достаточно материала, чтобы написать еще одну книгу мемуаров, так как из черновика вышедшей недавно Spare он вырезал особенно провокационные отрывки. Об этом сообщает Daily Mail.

«Первый черновик был другим. В нем было 800 страниц, а теперь он сокращен до 400 страниц. Можно было написать две книги», — заявил он.

Гарри пояснил, что не хотел бы, чтобы мир узнал о некоторых эпизодах его жизни, особенно между ним и его братом, принцем Уильямом, и в некоторой степени — между ним и отцом, британским королем Карлом III. Гарри считает, что брат и отец никогда не простили бы его, если бы он поделился некоторыми воспоминаниями.

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По словам принца, он знал, что его будут осуждать, если он включит в книгу подробности о личных моментах. Тем не менее в конце концов он решил, что не сможет правдиво изложить свою историю, если опустит эти подробности. Теми деталями, которые он впоследствии счел избыточными, Гарри поделился с выполнявшим для него работу писателем Джоном Джозефом Мерингером только для контекста, и они не вошли в финальную версию книги.

10 января 2023 года вышли мемуары принца Гарри. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

Ранее сообщалось, что принц Гарри, герцог Сассекский, и его брат Уильям, принц Уэльский, могли начать враждовать еще в детстве из-за несправедливого распределения еды. Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел рассказал, что принц Гарри мог затаить обиду на семью, так как ему все время приходилось быть в тени старшего брата.

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Алиса Дмитриева
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