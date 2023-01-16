Экс-дворецкий рассказал об обиде принца Гарри на брата из-за сосиски

Бывший дворецкий Баррел: принц Гарри затаил обиду на брата с детства из-за сосиски

Принц Гарри, герцог Сассекский, и его брат Уильям, принц Уэльский, могли начать враждовать еще в детстве из-за несправедливого распределения еды. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррела.

Он рассказал, что принц Гарри мог затаить обиду на семью, так как ему все время приходилось быть в тени старшего брата. Это проявлялось даже в том, что Уильяму доставалось больше сосисок за обедом.

Баррел припомнил ситуацию, когда Уильяму положили на тарелку три сосиски, а Гарри только две. «А почему ему три?» — спросил младший брат. «Уильяму нужно лучше есть. Когда-нибудь он будет королем», — якобы ответила нянечка принцев, после чего Гарри пришлось смириться с происходящим.

«Но с таким отношением ему приходилось сталкиваться даже в родном доме», — заявил Баррел. Подобные небольшие эпизоды могли спровоцировать напряженность между братьями еще в детстве, считает бывший дворецкий.

10 января 2023 года вышли мемуары принца Гарри. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

Ранее сообщалось, что принц Гарри, герцог Сассекский, в мемуарах поделился подробностями драки со старшим братом Уильямом. В книге утверждается, что инцидент произошел в 2019 году в Лондоне из-за супруги герцога Меган Маркл.

