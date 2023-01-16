Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:31, 16 января 2023Из жизни

Экс-дворецкий рассказал об обиде принца Гарри на брата из-за сосиски

Бывший дворецкий Баррел: принц Гарри затаил обиду на брата с детства из-за сосиски

Фото: Globallookpress.com

Принц Гарри, герцог Сассекский, и его брат Уильям, принц Уэльский, могли начать враждовать еще в детстве из-за несправедливого распределения еды. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррела.

Он рассказал, что принц Гарри мог затаить обиду на семью, так как ему все время приходилось быть в тени старшего брата. Это проявлялось даже в том, что Уильяму доставалось больше сосисок за обедом.

Баррел припомнил ситуацию, когда Уильяму положили на тарелку три сосиски, а Гарри только две. «А почему ему три?» — спросил младший брат. «Уильяму нужно лучше есть. Когда-нибудь он будет королем», — якобы ответила нянечка принцев, после чего Гарри пришлось смириться с происходящим.

«Но с таким отношением ему приходилось сталкиваться даже в родном доме», — заявил Баррел. Подобные небольшие эпизоды могли спровоцировать напряженность между братьями еще в детстве, считает бывший дворецкий.

Материалы по теме:
Драка с братом, первый секс и убийство талибов. В сеть утекли отрывки мемуаров принца Гарри. О чем они?
Драка с братом, первый секс и убийство талибов.В сеть утекли отрывки мемуаров принца Гарри. О чем они?
7 января 2023
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы. Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы.Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
30 ноября 2021
«Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
«Вопиющая надменность и высокомерие»Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
2 января 2021

10 января 2023 года вышли мемуары принца Гарри. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

Ранее сообщалось, что принц Гарри, герцог Сассекский, в мемуарах поделился подробностями драки со старшим братом Уильямом. В книге утверждается, что инцидент произошел в 2019 году в Лондоне из-за супруги герцога Меган Маркл.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Россияне с Крайнего Севера рассказали о жизни в условиях полярной ночи
В ЕС назвали цель нового пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро
ЕК приняла к сведению результаты нацконсультаций в Венгрии по санкциям
Гидрометцентр пообещал мягкую погоду на севере России после аномальных холодов
Более трети российских компаний повысили сотрудникам зарплаты в 2022 году
Киргизия ограничила вывоз наличной валюты
Британия рассказала о контактах с Украиной по поводу пропавших в Соледаре
Стало известно о возможной ампутации ноги у звезды «Мстителей» после ДТП
Ракета SpaceX стартовала со спутником Космических сил США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.