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16:03, 16 января 2023Путешествия

В Китае уточнили правила въезда россиян

Посольство КНР в России: прибывающие в Китай туристы обязаны предоставить ПЦР-тест

Фото: unsplash

Посольство КНР в России уточнило правила въезда в страну иностранных туристов, в том числе россиян, с 17 января. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно обновленным протоколам, прибывающие в Китай путешественники теперь обязаны будут предоставить помимо ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до вылета, также заполненную декларацию о состоянии здоровья. Результаты исследования и анкету будут проверять сотрудники авиакомпаний и аэропортов. Также документы выборочно могут проверить на китайской таможне.

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При этом уточняется, что справка о результате ПЦР-теста должна содержать имя и фамилию туриста как в документе, время тестирования или время выдачи результата, метод тестирования, сам результат теста, название и контакты лаборатории. Справка должна быть на русском или английском языке, ее необходимо предъявить в распечатанном виде.

Помимо прочего, всем пассажирам рекомендуется использовать во время полета средства индивидуальной защиты, включая маски, с целью снижения риска распространения случаев заражения COVID-19.

Ранее российская авиакомпания «Аврора» возобновила регулярные рейсы в КНР из международного аэропорта Хабаровска в китайский город Харбин после трехлетнего перерыва. Полеты в Китай будут осуществляться перевозчиком раз в неделю, по понедельникам, в период с 6 февраля по 20 марта 2023 года на воздушном судне Airbus A319 вместимостью 128 кресел. 

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Валентина Процкова
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