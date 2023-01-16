В Китае уточнили правила въезда россиян

Посольство КНР в России: прибывающие в Китай туристы обязаны предоставить ПЦР-тест

Посольство КНР в России уточнило правила въезда в страну иностранных туристов, в том числе россиян, с 17 января. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно обновленным протоколам, прибывающие в Китай путешественники теперь обязаны будут предоставить помимо ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до вылета, также заполненную декларацию о состоянии здоровья. Результаты исследования и анкету будут проверять сотрудники авиакомпаний и аэропортов. Также документы выборочно могут проверить на китайской таможне.

При этом уточняется, что справка о результате ПЦР-теста должна содержать имя и фамилию туриста как в документе, время тестирования или время выдачи результата, метод тестирования, сам результат теста, название и контакты лаборатории. Справка должна быть на русском или английском языке, ее необходимо предъявить в распечатанном виде.

Помимо прочего, всем пассажирам рекомендуется использовать во время полета средства индивидуальной защиты, включая маски, с целью снижения риска распространения случаев заражения COVID-19.

Ранее российская авиакомпания «Аврора» возобновила регулярные рейсы в КНР из международного аэропорта Хабаровска в китайский город Харбин после трехлетнего перерыва. Полеты в Китай будут осуществляться перевозчиком раз в неделю, по понедельникам, в период с 6 февраля по 20 марта 2023 года на воздушном судне Airbus A319 вместимостью 128 кресел.

