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16:24, 16 января 2023Бывший СССР

В Казахстане прохожий попал под выброшенный из окна диван

В Казахстане прохожего парализовало из-за выброшенного ему на голову дивана

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Казахстане жители многоэтажки выбросили диван на голову прохожему 39-летнему мужчине, после этого его парализовало. Об этом сообщает портал inAktau.kz.

Инцидент произошел 12 января в Актау. Жители квартиры на шестом этаже по неизвестным причинам выбросили диван из окна. Под летящую мебель попал проходивший мимо мужчина.

«Говорят, что там живет многодетная семья, 11 детей. Примерно во время происшествия на галерее видели подростка лет 12-13. Родителей, по их словам, не было дома», — рассказал брат пострадавшего.

Мужчину увезли в больницу. По словам родственников пострадавшего, у него перелом шейного позвонка, он не может двигать ни руками, ни ногами.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор студентам, случайно убившим пенсионерку выброшенным из окна креслом. Им назначили год исправительных работ.

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Алевтина Запольская
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