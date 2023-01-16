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14:52, 16 января 2023Среда обитания

Съемные квартиры в России продолжат дешеветь

News.ru: снижение стоимости аренды жилья в России продолжится и охватит больше городов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 2023 году съемные квартиры в России продолжат дешеветь. Дальнейшее снижение стоимости аренды жилья спрогнозировали опрошенные News.ru эксперты.

«При отсутствии роста экономики и ее неясных перспективах, в условиях нарастающей тревожности и негативных ожиданий арендаторов большого роста ставок быть не может, а падение продолжится и будет охватывать все больше городов», — заявил гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Специалисты считают, что в этих условиях арендатор может требовать от собственника послаблений — например, попросить сократить сумму депозита, разрешить заехать с домашними животными или снять квартиру в складчину компании из двух-трех человек.

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Руководитель направления долгосрочной аренды «Авито.Недвижимости» Константин Каменев также не ожидает резкого роста цен на съемные квартиры в 2023 году. По его словам, у потенциальных квартирантов сейчас появилась возможность торговаться с арендодателями, чтобы подобрать комфортное жилье на более выгодных условиях.

В «Авито.Недвижимости» отметили, что в целом по России спрос на долгосрочную аренду квартир к концу декабря 2022 года сократился на 15,7 процента по сравнению с ноябрем. Средняя ставка найма практически не изменилась и осталась на уровне 25 тысяч рублей в месяц, однако во многих крупных городах цены заметно снизились. Так, в Москве квартиры для аренды подешевели на 5,5 процента, в Перми — на 5,6 процента, а в Волгограде — на 5,9 процента. Эксперты также добавили, что в условиях экономической нестабильности потенциальные квартиранты часто откладывают на время поиск квартиры и переезд.

Ранее аналитики компании «Миэль» выяснили, что аренда однокомнатных квартир в Москве за год подешевела на семь процентов, до 36,5 тысячи рублей в месяц. Арендная ставка двухкомнатных квартир снизилась на 9,5 процента — в среднем за месяц владельцы просили 48,4 тысячи рублей. Динамику объяснили увеличением объема предложения — за год экспозиция увеличилась почти в два раза.

Нина Ташевская
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