«Миэль»: аренда однокомнатных квартир в Москве подешевела на семь процентов

К декабрю 2022 года в Москве подешевела аренда жилья — арендная ставка однокомнатной квартиры за год опустилась на семь процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Миэль».

В декабре «однушку» можно было арендовать за 36,5 тысячи рублей в месяц. Арендная ставка двухкомнатных квартир снизилась на 9,5 процента — в среднем за месяц владельцы просили 48,4 тысячи рублей. Динамику объяснили увеличением объема предложения — за год экспозиция увеличилась почти в два раза.

«В декабре в арендном сегменте несезон. Первую половину января люди будут так или иначе отдыхать, во второй половине начнется легкое оживление. Так происходит из года в год. А дальше многое будет зависеть от рынка труда», — объяснили изменения на рынке в компании.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить оплачивать аренду жилья в России средствами из материнского капитала. Разрешение, по его словам, поддержало бы молодых родителей, которые только начинают профессиональную деятельность.