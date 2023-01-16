Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Итальянская актриса и секс-символ европейского кино Джина Лоллобриджида умерла в 95 лет

Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида, которую называли секс-символом европейского кино и иконой стиля 1960-х годов. Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

Артистка скончалась в возрасте 95 лет. Причина ее смерти неизвестна.

За несколько месяцев до смерти актриса сломала бедро

В сентябре 2022 года Лоллобриджида попала в одну из больниц Рима после падения в собственном доме. У нее диагностировали перелом бедра со смещением, из-за которого ей понадобилась операция, которая длилась чуть дольше часа. Тогда врачи сказали, что неизвестно, когда актриса сможет передвигаться самостоятельно, однако отметили, что ее состояние не вызывает никаких опасений. Несмотря на возраст и проблемы с сердцем, Лоллобриджида хорошо перенесла операцию.

В 2022 году Лоллобриджида баллотировалась в парламент Италии

В середине августа прошлого года стало известно, что артиста решила баллотироваться в парламент Италии. 95-летняя знаменитость выдвинула свою кандидатуру от политического образования «Суверенная и народная Италия». При этом она проходила вне списка и надеялась преодолеть трехпроцентный барьер, который существует для попадания в орган. Выдвижению Лоллобриджиды способствовал юрист и бывший прокурор Антонио Ингройя.

ANSA сообщало, что в итоге актриса потерпела неудачу и набрала всего один процент в избирательном округе Лацио. Это не первый подобный случай, поскольку актриса выдвигалась на выборы в Европарламент и в 1999 году. Тогда ей удалось собрать всего 10 тысяч голосов, в связи с чем она не прошла в законодательный орган.

При этом политика была не единственным интересом Лоллобриджиды. Помимо кино, она также занималась фотографией и благотворительностью. Артистка также сотрудничала с ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.

Последние годы жизни актрисы были омрачены судебными разбирательствами

В последние годы Лоллобриджида мелькала в СМИ не столько из-за своего вклада в кинематограф, сколько из-за громких судебных скандалов. Так, в 2021 году звезда подала в суд на своего сына Милко Скофича, чтобы самостоятельно контролировать свое имущество стоимостью около 40 миллионов евро. Скофич, в свою очередь, обвинил помощника своей матери Андреа Пьяццоллу в обмане. По его мнению, тот долгие годы наживался на звезде. На фоне этого сын Лоллобриджиды добился решению суда, согласно которому она может использовать свои деньги лишь на повседневные расходы. Актриса назвала происходящее унижением «В моем возрасте у меня должен быть покой, но у меня его пока нет. Я имею право жить и умереть спокойно», — заявила она в интервью.

В 2016 году она также судилась с бизнесменом Хавьером Риго Рафолсом. Она утверждала, что тот обманом зарегистрировал их брак в Барселоне, чтобы заполучить доступ к ее состоянию.

Джину Лоллобриджиду считали легендой итальянского кинематографа

Сниматься в кино Лолобриджида начала в возрасте 20 лет. Тогда она появлялась в эпизодических ролях в таких фильмах, как «Любовный напиток», «Преступление Джованни Эпископо», «Паяцы» и «Без ума от оперы». В 1947 году она получила третье место на конкурсе «Мисс Италия», а уже через пять лет снялась в одной из главных своих картин — ей досталась роль Аделины Лафраншиз в ленте «Фанфан-тюльпан». Благодаря успеху фильма, который получил призы Каннского и Берлинского кинофестивалей, на Джину Лоллобриджиду обратили внимание в Голливуде. Ее первым американским фильмом стал «Посрами дьявола», где партнером актрисы стал Хафри Богарт. За этой работой последовали «Так мало никогда» с Фрэнком Синатрой, «Соломон и царица Савская» с Юлом Бриннером, а также «Приходи в сентябре» с Роком Хадсоном.

К тому времени в родной Италии Лоллобриджида стала одной из самых популярных актрис. Она снималась в таких европейских лентах, как «Ночные красавицы», «Провинциалка», «Хлеб, любовь и фантазия». В 1956 году Жан Деланнуа пригласил Лоллобриджиду на главную роль в фильме по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» — впоследствии ее экранное воплощении образа Эсмеральды неоднократно называли лучшим. Среди других ярких ролей актрисы — «Самая красивая женщина в мире», «Бурное море», «Имперская Венера», «Король, дама, валет».

Джина Лоллобриджида является офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», а также кавалером ордена Почетного легиона и офицером ордена Искусств и литературы. В 1995 году Международный кинофестиваль в Карловых Варах вручил ей награду за выдающийся вклад в мировое кино.