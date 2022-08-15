Актриса Джина Лоллобриджида решила баллотироваться в парламент Италии в 95 лет

Актриса Джина Лоллобриджида, известная по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», решила баллотироваться в парламент Италии. Об этом сообщает газета La Repubblica.

95-летняя артистка выдвинула свою кандидатуру от политического образования «Суверенная и народная Италия». При этом она проходит вне списка и надеется преодолеть трехпроцентный барьер, который существует для попадания в орган. Выдвижению Лоллобриджиды способствовал юрист и бывший прокурор Антонио Ингройя. Выборы назначены на 25 сентября.

Итальянская актриса выдвигалась на выборы в Европарламент в 1999 году. Тогда ей удалось собрать всего 10 тысяч голосов, в связи с чем она не прошла в законодательный орган.

Джина Лоллобриджида является офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», а также кавалером ордена Почетного легиона и офицером ордена Искусств и литературы. В 2018 году артистка получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.