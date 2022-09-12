95-летнюю звезду фильма «Фанфан-Тюльпан» госпитализировали с переломом бедра

95-летнюю звезду фильма «Фанфан-Тюльпан» Лоллобриджиду госпитализировали с переломом бедра

95-летняя итальянская актриса и звезда фильмов «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери» Джина Лоллобриджида попала в больницу с переломом бедра. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Перелом со смещением артистка получила в результате падения. Сообщается, что состояние здоровья звезды не вызывает опасений врачей, сейчас актриса ожидает операции в одной из итальянских клиник, где о ней заботится ее доверенное лицо Андреа Пьяццолла.

В середине августа стало известно, что Джина Лоллобриджида решила баллотироваться в парламент Италии. 95-летняя артистка выдвинула свою кандидатуру от политического образования «Суверенная и народная Италия».

Ранее звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» 51-летний американский актер Николас Брендон попал в больницу из-за сердечного приступа.