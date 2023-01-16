В Кремле назвали страдания украинского народа инструментом Запада против России
Песков заявил, что Запад использует страдания народа Украины как инструмент против России
Западные страны используют Украину как инструмент для достижения антироссийских целей и не заботятся о страданиях украинского народа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».
«Мы сильно сомневаемся, что они хоть как-то заботятся о судьбах тех людей, которые живут на Украине, об их будущем. Они используют эту страну, как инструмент для достижения своих антироссийских целей», — отметил Песков.
Он объяснил, что поставки усовершенствованного военного оборудования Украине европейскими странами не изменят ситуацию и доставят государству еще больше бед.