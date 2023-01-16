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12:58, 16 января 2023Россия

В Кремле назвали страдания украинского народа инструментом Запада против России

Песков заявил, что Запад использует страдания народа Украины как инструмент против России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Западные страны используют Украину как инструмент для достижения антироссийских целей и не заботятся о страданиях украинского народа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы сильно сомневаемся, что они хоть как-то заботятся о судьбах тех людей, которые живут на Украине, об их будущем. Они используют эту страну, как инструмент для достижения своих антироссийских целей», — отметил Песков.

Он объяснил, что поставки усовершенствованного военного оборудования Украине европейскими странами не изменят ситуацию и доставят государству еще больше бед.

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Варвара Родикова
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