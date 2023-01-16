В Совфеде ответили на слова об изоляции России
Об изоляции России говорят те люди, которые никогда не смотрели на карту мира. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале.
Политик напомнил что в 2022 году россияне могли поехать в более чем 100 стран без каких либо ограничений. Помимо этого, в ближайшее время должны быть подписаны соглашения о безвизовом режиме с еще несколькими государствами.
«Изоляция России? Come on! (Переводится как "да ладно" — в смысле "да перестаньте")», — написал Пушков. Сенатор также напомнил о словах статс-секретаря МИД Евгения Иванова. Тот заявил, что сейчас ведется работа по подготовке проектов о безвизовом режиме России и Мексике, а также с некоторыми государства карбинского бассейна. Помимо этого, подобные договоренности прорабатываются также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что у недружественных стран не получается и не получится изолировать Россию. В России никто не говорит об изоляции, наоборот, все считают это невозможным, добавил пресс-секретарь главы государства.