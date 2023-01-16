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07:53, 16 января 2023Россия

В Совфеде ответили на слова об изоляции России

Сенатор Пушков заявил, что те, кто говорит об изоляции России, не видели карты мира

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Об изоляции России говорят те люди, которые никогда не смотрели на карту мира. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале.

Политик напомнил что в 2022 году россияне могли поехать в более чем 100 стран без каких либо ограничений. Помимо этого, в ближайшее время должны быть подписаны соглашения о безвизовом режиме с еще несколькими государствами.

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«Изоляция России? Come on! (Переводится как "да ладно" — в смысле "да перестаньте")», — написал Пушков. Сенатор также напомнил о словах статс-секретаря МИД Евгения Иванова. Тот заявил, что сейчас ведется работа по подготовке проектов о безвизовом режиме России и Мексике, а также с некоторыми государства карбинского бассейна. Помимо этого, подобные договоренности прорабатываются также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что у недружественных стран не получается и не получится изолировать Россию. В России никто не говорит об изоляции, наоборот, все считают это невозможным, добавил пресс-секретарь главы государства.

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Анастасия Шейкина
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