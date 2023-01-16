В Совфеде ответили на слова об изоляции России

Сенатор Пушков заявил, что те, кто говорит об изоляции России, не видели карты мира

Об изоляции России говорят те люди, которые никогда не смотрели на карту мира. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале.

Политик напомнил что в 2022 году россияне могли поехать в более чем 100 стран без каких либо ограничений. Помимо этого, в ближайшее время должны быть подписаны соглашения о безвизовом режиме с еще несколькими государствами.

«Изоляция России? Come on! (Переводится как "да ладно" — в смысле "да перестаньте")», — написал Пушков. Сенатор также напомнил о словах статс-секретаря МИД Евгения Иванова. Тот заявил, что сейчас ведется работа по подготовке проектов о безвизовом режиме России и Мексике, а также с некоторыми государства карбинского бассейна. Помимо этого, подобные договоренности прорабатываются также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что у недружественных стран не получается и не получится изолировать Россию. В России никто не говорит об изоляции, наоборот, все считают это невозможным, добавил пресс-секретарь главы государства.