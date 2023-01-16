В СК рассказали о работе после признания ангарского маньяка в новых убийствах

СК заявил о проверке после признания ангарского маньяка в новых преступлениях

Старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Следственного управления Следственного комитета России (СУ СК) по Иркутской области Карина Головачева в беседе с «Лентой.ру» сообщила подробности о признании ангарского маньяка в новых преступлениях.

15 января стало известно, что ангарский маньяк Михаил Попков, убивший минимум 80 человек, признался в новых преступлениях. Осужденный на два пожизненных срока рассказал о совершении еще двух убийств. По этой причине мужчину этапировали из Мордовии в Иркутск.

«Он написал явку с повинной о новых преступлениях. Сейчас эта информация проверяется следователями Следственного комитета России. Если она подтвердится, будем возбуждать уголовное дело», — заявила Головачева.

Ранее ангарский маньяк заявил о желании весной отправиться в зону специальной военной операции (СВО).

14 января 2015 года за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы. 10 декабря 2018 года получил второй пожизненный срок еще за 56 убийств и одно покушение на убийство.