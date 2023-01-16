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17:50, 16 января 2023Спорт

Медведев нецензурно оскорбил зрителя во время матча Australian Open

Теннисист Даниил Медведев победил американца Гирона в первом круге Australian Open

Фото: Carl Recine / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев нецензурно оскорбил зрителя во время матча первого раунда Australian Open. Об этом сообщает Sports.ru.

Спортсмен резко отреагировал на выпад болельщика с трибуны корта в Мельбурне. Он послал зрителя «** ***», после чего получил предупреждение от судьи. Отмечается, что 26-летний россиянин был недоволен тем, что судья не призвал зрителей к тишине во время его подачи.

Медведев одержал победу над американцем Маркосом Гироном в первом круге турнира. Встреча длилась полтора часа и завершилась со счетом 6:0, 6:1, 6:2.

Россияне продолжают выступления на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе, однако не были допущены до участия в Уимблдоне-2022 по решению британских властей. Также россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

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Анастасия Борисова
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