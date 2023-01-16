Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Маркос Гирон
0:3
Завершен
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Ак Барс
0:0
1-й период
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Колорадо Эвеланш
Сегодня
23:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Андрей Рублёв
Завтра
03:00 (Мск)
Доминик Тим
Australian Open (м)
Марина Заневская
Завтра
07:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Australian Open (ж)
Дарья Касаткина
Завтра
08:30 (Мск)
Варвара Грачёва
Australian Open (ж)
19:19, 16 января 2023Спорт

Мхитарян показал карту Армении с Нагорным Карабахом и получил ответ Азербайджана

Футболист Генрих Мхитарян показал карту Армении с Нагорным Карабахом в ролике «Интера»

Фото: Emrah Gurel / AP

Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян в эфире клубного ТВ показал карту Армении с Нагорным Карабахом в составе страны, чем вызвал недовольство со стороны властей Азербайджана. Об этом сообщает Report.

Бывший футболист сборной Армении поучаствовал в съемках ролика, где игроки рассказывали о себе. После публикации ролика Ассоциация футбольных федераций Азербайджана выразила готовность подать жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций и Итальянскую федерацию футбола. Они назвали сюжет неприемлемым.

В сентябре 2020 года в Карабахе начались вооруженные столкновения. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе боев Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Мхитарян играет за «Интер» с 2022 года. Он известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию», а также английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». На счету хавбека 95 матчей и 32 гола за сборную Армении. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной страны.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взятии силами ЧВК «Вагнер» села южнее Артемовска
Пригожин увидел провокацию в вопросе о конфликте с Минобороны
Назван самый высокооцененный фильм 2022 года
Мхитарян показал карту Армении с Нагорным Карабахом и получил ответ Азербайджана
Парикмахеры назвали самый модный цвет волос
ВСУ в Артемовске получат десятки терминалов Starlink
Принц Гарри намекнул на возможность написать еще одну книгу с воспоминаниями
Россиянина осудили на четыре года за убийство мешавшего проехать мотоциклиста
Кандидат в вице-президенты США назвал фашизмом репрессии против УПЦ на Украине
Россиян предупредили о последствиях тату при варикозе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.