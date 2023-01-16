Мхитарян показал карту Армении с Нагорным Карабахом и получил ответ Азербайджана

Футболист Генрих Мхитарян показал карту Армении с Нагорным Карабахом в ролике «Интера»

Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян в эфире клубного ТВ показал карту Армении с Нагорным Карабахом в составе страны, чем вызвал недовольство со стороны властей Азербайджана. Об этом сообщает Report.

Бывший футболист сборной Армении поучаствовал в съемках ролика, где игроки рассказывали о себе. После публикации ролика Ассоциация футбольных федераций Азербайджана выразила готовность подать жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций и Итальянскую федерацию футбола. Они назвали сюжет неприемлемым.

В сентябре 2020 года в Карабахе начались вооруженные столкновения. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе боев Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Мхитарян играет за «Интер» с 2022 года. Он известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию», а также английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». На счету хавбека 95 матчей и 32 гола за сборную Армении. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной страны.