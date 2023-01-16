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11:40, 16 января 2023Мир

В США сообщили о прибытии украинских военных для обучения на ЗРК Patriot

Fox News: самолет с сотней военных ВСУ прибыл в Оклахому для обучения на ЗРК Patriot

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Самолет с сотней военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыл в Оклахому для прохождения обучения на зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) Patriot. О прибытии украинских военнослужащих в США сообщила журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден в Twitter.

«На видео посадка в региональном аэропорту Форт Силл самолета с 90-100 украинскими солдатами, которые начнут обучаться работе с ЗРК Patriot на базе Форт Силл в Оклахоме на этой неделе», — говорится в ее сообщении.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что специалистов ВСУ, которым предстоит работать на зенитном ракетном комплексе Patriot, начнут обучать с 16 января этого года.

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Виктория Кондратьева
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