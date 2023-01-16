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23:19, 16 января 2023Россия

Танкист ВС России рассказал о сдающихся в плен украинских военных

Командир танковой роты ВС России рассказал о сдающихся в плен украинских военных

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На южном участке специальной военной операции стали нередки случаи сдачи в плен украинских военных. Об этом РИА Новости рассказал командир танковой роты Вооруженных сил России.

По его словам, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) царит «плачевное настроение». Он объяснил, что на запорожском направлении одним из факторов этого является размещение батальонов территориальной обороны на передовых позициях, тогда как националистические батальоны выступают в роли заградотрядов.

«Потихоньку они начинают сдаваться… Пять человек пришли сами. Приползли. Сначала подползали. Мы думали, что они идут в наступление. А они просто руки вверх подняли…» — сказал офицер.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что между подразделениями территориальной обороны и заградотрядами ВСУ в Запорожской области произошел ряд боестолкновений. По его словам, за последнее время произошло не менее десяти подобных вооруженных столкновений, в результате которых семь человек были убиты и 18 получили ранения различной степени тяжести.

16 января украинский военный, который попал в плен, рассказал, как стал свидетелем гибели целой роты своих сослуживцев. «Я был в Бахмуте. Ужас… Ужас. Было очень много [потерь]. Целую роту перебили», — заявил он. Пленный добавил, что киевское командование и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу и даже не пытались беречь живую силу.

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Марина Совина
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