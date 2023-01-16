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20:17, 16 января 2023Бывший СССР

Рогов заявил о вооруженных столкновениях внутри ВСУ в Запорожье

Рогов заявил о вооруженных столкновениях между частями и заградотрядами ВСУ в Запорожье

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Между подразделениями территориальной обороны и заградотрядами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области произошел ряд боестолкновений. Об этом заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, за последнее время произошло не менее десяти подобных вооруженных столкновений. Заградотряды же состоят из членов националистических формирований «Кракен» и «Азов» (запрещенные в России террористические организации).

«В результате столкновений семь человек были убиты и 18 получили ранения различной степени тяжести», — сказал Рогов. Он объяснил причину конфликта отказом местной теробороны ВСУ отправляться на передовую, чтобы воевать против своих земляков.

Также Рогов рассказал, что Украина отвела часть войск с Запорожского направления в район Соледара и Артемовска. На линии соприкосновения же остались некоторые элитные подразделения украинских вооруженных сил, иностранного легиона, нацгвардии, а также территориальная оборона.

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Василий Мека
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