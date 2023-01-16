Известный российский актер рассказал о преображении родного города

Актер Михаил Тройник рассказал, что его родной город Рыбинск стал красивым и «причесанным»

Известный российский актер Михаил Тройник отметил, что за последние несколько лет его родной город Рыбинск Ярославской области заметно преобразился и стал красивым и «причесанным». Своим мнением относительно его современного облика артист поделился в интервью с изданием WomanHit.

Тройник ответил на вопрос о том, скучает ли он по своему родному городу. По его словам, в последние годы Рыбинск значительно изменился к лучшему и стал меньше похож на то место, где он раньше жил, но, несмотря на это, он испытывает чувство ностальгии, прогуливаясь возле берега Волги, а также по другим любимым местам.

«Сейчас это уже не тот Рыбинск, в котором я жил. Несколько лет назад я с ужасом обнаружил, что он стал красивым, отреставрированным полуевропейским городом с современной набережной, тихим и каким-­то причесанным. А может быть, это я изменился. Но я все равно ностальгирую, когда хожу по своим любимым местам, на Волгу, она рядом с нашим домом», — заявил о преображении родного города актер.

В ноябре актер Марк Богатырев признался, что, несмотря на то, что ему нравится жить в Москве, иногда он устает от темпа жизни города. Артист рассказал, что он регулярно приезжает в родной город Обнинск Калужской области, так как там у него живет мама и близкие друзья. Атмосфера помогает ему отдохнуть от ритма столицы.