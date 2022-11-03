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13:51, 3 ноября 2022Среда обитания

Звезда сериала «Кухня» высказался о Москве

Актер Марк Богатырев рассказал, что иногда его утомляет темп Москвы
Марк Богатырев

Марк Богатырев. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российский актер театра и кино, звезда телесериала «Кухня» Марк Богатырев высказался о быстром ритме жизни в Москве. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием Starhit.

Актер отметил, что ему нравится жить в столице, однако иногда он устает от темпа жизни города. Богатырев родился в Обнинске Калужской области. По словам актера, он регулярно приезжает в родной город, так как там у него живет мама и близкие друзья. Атмосфера помогает ему отдохнуть от ритма столицы.

«Очень там много меня. Поэтому, наверно, так же как я на половину русский, на половину армянин, в таких же пропорциях местный московский парень и провинциал. Держу баланс», — рассказал Богатырев.

Ранее популярный российский музыкант Евгений Рудин, более известный под псевдонимом DJ Грув, назвал круглосуточный режим работы многих заведений и сервисов преимуществом Москвы перед другими крупными городами мира. По словам Рудина, в столице даже ночью работают клиники, рестораны и салоны красоты.

Нина Ташевская
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