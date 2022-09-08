Популярный диджей назвал преимущество Москвы перед другими городами мира

DJ Грув назвал круглосуточный режим работы сервисов преимуществом Москвы

Популярный российский музыкант Евгений Рудин, более известный под псевдонимом DJ Грув, назвал круглосуточный режим работы многих заведений и сервисов преимуществом Москвы перед другими крупными городами мира. Своим мнением диджей поделился в интервью изданию «Москвич Mag».

По словам Рудина, в столице даже ночью работают клиники, рестораны на любой вкус, салоны красоты, магазины мебели и техники, а также мойки автомобилей. «Во многих мировых городах по выходным не работает ничего, кроме общепита. В Москве ночные клубы работают с четверга, тусовка заканчивается в понедельник утром. Москва никогда не спит», — добавил DJ Грув. Музыкант назвал москвичей открытыми к общению и незакомплексованными людьми, ритм жизни которых значительно ускорен по сравнению с жителями большинства других городов.

Рудин признался, что он любит Москву и ее исторический центр. В этом городе живут его родные и близкие, а также здесь находится много любимых мест и ресторанов высокой кухни, которые служат неотъемлемой частью его жизни. Кроме того, диджей сообщил, что в данный момент он строит загородный дом и планирует переехать туда через год.

Похожее мнение о москвичах высказывал бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Певец заявлял, что жители столицы — целеустремленные люди с особыми походкой и взглядом, живущие в более быстром темпе по сравнению с другими регионами России, так как им нужно везде успеть.