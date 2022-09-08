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Популярный диджей назвал преимущество Москвы перед другими городами мира

DJ Грув назвал круглосуточный режим работы сервисов преимуществом Москвы

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

Популярный российский музыкант Евгений Рудин, более известный под псевдонимом DJ Грув, назвал круглосуточный режим работы многих заведений и сервисов преимуществом Москвы перед другими крупными городами мира. Своим мнением диджей поделился в интервью изданию «Москвич Mag».

По словам Рудина, в столице даже ночью работают клиники, рестораны на любой вкус, салоны красоты, магазины мебели и техники, а также мойки автомобилей. «Во многих мировых городах по выходным не работает ничего, кроме общепита. В Москве ночные клубы работают с четверга, тусовка заканчивается в понедельник утром. Москва никогда не спит», — добавил DJ Грув. Музыкант назвал москвичей открытыми к общению и незакомплексованными людьми, ритм жизни которых значительно ускорен по сравнению с жителями большинства других городов.

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Рудин признался, что он любит Москву и ее исторический центр. В этом городе живут его родные и близкие, а также здесь находится много любимых мест и ресторанов высокой кухни, которые служат неотъемлемой частью его жизни. Кроме того, диджей сообщил, что в данный момент он строит загородный дом и планирует переехать туда через год.

Похожее мнение о москвичах высказывал бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Певец заявлял, что жители столицы — целеустремленные люди с особыми походкой и взглядом, живущие в более быстром темпе по сравнению с другими регионами России, так как им нужно везде успеть.

Полина Кислицына
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