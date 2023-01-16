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09:03, 16 января 2023Наука и техника

Apple выпустит ноутбук с сенсорным экраном

Bloomberg: Apple выпустит первый ноутбук с сенсорным экраном в 2025 году

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Apple намерена выпустить первый ноутбук с сенсорным экраном к 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации аналитика агентства Марка Гурмана, в компании начали работать над проектом ноутбука Mac с сенсорным дисплеем. В корпорации ожидают, что девайс — MacBook Pro — появится в 2025 году.

Гурман отметил, что конструктивно новое устройство не будет радикально отличаться от существующих на рынке MacBook Pro. Ноутбук будет иметь состоящий из двух половин корпус, дисплей, клавиатуру и тачпад. Однако экран получит сенсорный слой.

В материале говорится, что перед выпуском первого компьютера с сенсорным дисплеем Apple придется адаптировать операционную систему. В настоящий момент macOS оптимизирована только под работу с мышью и курсором. Гурман предположил, что в настольной операционной системе могут появиться более крупные элементы интерфейса.

Марк Гурман напомнил, что ранее в Apple отмечали, что не видят необходимости создавать компьютер с сенсорным дисплеем. Так, в 2018 году старший вице-президент компании Крейг Федериги подчеркивал, что пользоваться подобным девайсом было бы неудобно. Bloomberg обратилось к Apple за комментарием, но не получило оперативного ответа.

В ноябре 2021 года вице-президент Apple Джон Тернус объяснил, почему в линейке ноутбуков компании отсутствуют модели с сенсорным дисплеем. По словам Тернуса, подобные устройства заменяет планшет iPad: «Он полностью оптимизирован для этого».

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Андрей Ставицкий
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