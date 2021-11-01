Apple объяснила отсутствие сенсорного экрана в ноутбуках

Топ-менеджеры Apple объяснили, почему компания не выпустила ноутбук с сенсорным экраном

Топ-менеджеры Apple объяснили, почему в линейки ноутбуков компании отсутствуют модели с сенсорным дисплеем. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В разговоре с журналистом издания Джоанной Штерн (Joanna Stern) представители компании ответили на вопросы о новых MacBook Pro. Так, вице-президент Apple Джон Тернус (John Ternus) объяснил, что Apple до сих пор не выпустила ноутбук с сенсорным экраном, так как для подобных целей уже есть iPad. «Он полностью оптимизирован для этого», — отметил Тернус.

Представитель компании Том Богер (Tom Boger) также объяснил, почему в новых MacBook Pro отсутствует биометрический сенсор Face ID, хотя ноутбуки имеют «монобровь». Богер подчеркнул, что руки пользователя постоянно находятся на клавиатуре, поэтому способ разблокировки с помощью дактилоскопического сенсора Touch ID является более удобным.

«Мы постоянно прислушиваемся к мнению наших клиентов», — ответил Богер на вопрос Штерн о том, почему в компании решили вернуть магнитную зарядку MagSafe и порты и убрали сенсорную полоску Touch Bar.

Ранее первые покупатели MacBook Pro пожаловались на проблемы с «монобровью». В ответ в Apple рассказали, что экранный вырез можно скрыть с помощью специальных настроек.