Гаджет от Samsung получит «монобровь»

Планшет Galaxy Tab S8 Ultra может получить «монобровь» как у MacBook Pro

Samsung выпустит планшет с экранным вырезом. Об этом сообщает издание 91Mobiles.

По информации инсайдера под ником OnLeaks, Samsung готовит планшет с «монобровью». Экранный вырез будет располагаться на дисплее Galaxy Tab S8 Ultra — топового гаджета новой линейки. Как заметил специалист, корейская компания начала разработку данного устройства задолго до того, как Apple показала свой ноутбук с «монобровью».

Экранный элемент, который получит планшет, позволит сократить размер рамок на дисплее. При этом, как и в новых MacBook Pro, в «монобровь» встроена лишь фронтальная камера — биометрического сенсора для разблокировки гаджета лицом там нет. Также автор заметил, что вырез получит лишь топовая модель серии: Galaxy Tab S8 и Tab S8+ выйдут с обычным экраном.

Как рассказал OnLeaks, Galaxy Tab S8 Ultra выйдет с 14,6-дюймовым экраном, получит двойную камеру и порт USB-C. Galaxy Tab S8 и Tab S8+ будут иметь дисплеи диагональю 11 и 12,4 дюймов соответственно. Анонс устройств состоится в ноябре или начале декабря.

Apple представила первый ноутбук с экранным вырезом 18 октября. MacBook Pro получил экран Mini-LED диагональю 14 или 16 дюймов, чип M1 Pro или M1 Max, до 64 гигабайт оперативной памяти, магнитную зарядку MagSafe.