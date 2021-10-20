Названа основная проблема MacBook с «монобровью»

Дизайнер Apple Линда Донг ответила раскритиковавшим «монобровь» MacBook Pro пользователям соцсетей. Сообщения Донг доступны на странице специалиста в Twitter.

Представитель американской компании обратила внимание на критику нового ноутбука Apple среди посетителей соцсетей. Они были недовольны экранным вырезом, сомневались в его пользе и не могли понять, как «монобровь» будет встроена в интерфейс компьютера. Донг в своем Twitter отметила, что экранный вырез будет автоматически скрываться в случае, когда приложения будут запускаться в полноэкранном режиме.

Также дизайнер отметила, что курсор будет не утыкаться в «монобровь», а прятаться под нее. В отличие от многих пользователей, Донг назвала эту особенность не основной проблемой, а одним из главных преимуществ нового дизайна. Некоторые потребители техники Apple согласились с автором, заметив, что курсор можно будет прятать во время просмотра видео.

Ранее журналисты издания Digital Trends рассказали, зачем, по их мнению, в новых MacBook Pro появился дизайнерский элемент из iPhone. По словам авторов, таким образом компания привлекает внимание к релизу и намекает, что не собирается отказываться от «моноброви» в будущем.