«Монобровь» на экране MacBook Pro объяснили

«Монобровь» на экране MacBook Pro появилась из маркетинговых соображений. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Журналисты медиа проанализировали новые компьютеры Apple, сделав акцент на присутствие экранного выреза в стиле iPhone. По словам авторов, назначение «моноброви» неясно и в компании не смогли внятно объяснить ее наличие. Специалисты отметили, что в смартфонах вырез необходим, так как содержит в себе биометрический сенсор, однако в компьютерах Apple в «моноброви» находится только веб-камера.

«Стороннему наблюдателю кажется, что вырез в основном предназначен для того, чтобы сделать рамки экрана более тонкими», — говорится в заметке. Однако журналисты полагают, что наличие такого спорного элемента вызвано маркетинговыми соображениями.

Авторы отметили, что Apple многократно критиковали за появившуюся в iPhone X «монобровь», однако данный элемент сохранился до iPhone 13. «Тем не менее, несмотря на все насмешки и заламывания рук, вырез был несомненно узнаваемым», — подчеркнули специалисты. По их словам, таким образом дизайнеры компании привлекают внимание к продукту.

По той причине, что вырез появился и в компьютерах, Apple не будет отказываться от него в своих смартфонах в дальнейшем. «Мы слышали недавние разговоры о том, что компания работает над технологией Face ID под экраном, но до реализации этого еще далеко», — подытожили журналисты.

Apple представила компьютеры MacBook Pro с «монобровью» 18 октября. Новые девайсы работают на базе продвинутых процессоров M1 Pro и M1 Max.