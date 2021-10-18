Microsoft выпустит свой процессор

Microsoft может выпустить свой первый процессор для компьютеров. Об этом сообщает издание HotHardware.

Журналисты медиа сделали такое предположение на фоне списка вакансий в Microsoft, появившихся в сети. Среди прочих в нем присутствовало предложение о работе «директора по архитектуре SoC». Внимание авторов привлек тот факт, что специалист должен будет занять одну из руководящих должностей в подразделении Surface, которое работает над производством компьютеров.

«Некоторые из обязанностей говорят о том, что, возможно, Microsoft хочет разработать свой собственный процессор», — отметили журналисты. По словам специалистов, американская компания может последовать примеру Apple, которая отказалась от процессоров Intel в своих девайсах и успешно перешла на ARM-чипы собственного производства.

По мнению авторов, разработка собственного процессора может стать важным шагом для корпорации. Подобный чип может быть лучше оптимизирован для конкретного железа, используемого в устройствах компании. «В этом случае инженеры могут настроить чип в соответствии с конкретными потребностями и целями», — говорится в заметке.

В апреле появились сообщения, что следующие флагманские смартфоны Google будут выпущены на базе собственного процессора компании. Актуальные смартфоны американской компании серии Pixel оснащаются процессорами от Qualcomm.