Названы новые гаджеты Apple с «монобровью»

Компания Apple установит экранный вырез и на другие компьютеры. Об этом сообщает издание PatentlyApple.

Журналисты медиа обнаружили в сети патентную заявку на регистрацию нового дизайна компьютеров Apple. В частности, кроме MacBook Pro «монобровь» должна появиться и в экране настольного компьютера iMac. На опубликованных изображениях заметно, что вырез располагается в верхней части дисплея по центру.

Специалисты обратили внимание, что патент был подан еще в марте 2020 года — таким образом, в американской корпорации давно планировали визуальный апгрейд своих устройств. Авторы не смогли назвать сроки, в которые компания выпустит новые девайсы с вырезом.

Также в документе говорится, что экранный вырез предназначен, в том числе, для выделения блока, отвечающего за биометрическую аутентификацию. Таким образом, будущие компьютеры Apple — причем как ноутбуки, так и моноблоки — должны получить систему разблокировки по лицу. Подобная система присутствует в iPhone, при этом снятие блокировки в современных компьютерах Mac производится с помощью ввода пароля или сканирования отпечатка пальца.

Ранее инсайдеры выяснили, что Apple выпустит новый мощный компьютер с процессором M1 Pro Max и квадратным корпусом в стиле Power Mac. Последний аппарат был представлен американской компанией в 2000 году.