Apple рассказала о способе спрятать «монобровь» на MacBook Pro

Apple выпустила руководство о том, как спрятать «монобровь» с экранов новых ноутбуков. Об этом сообщает издание The Verge.

В компании обратили внимание на жалобы первых покупателей MacBook Pro с экранным вырезом. Пользователи сообщили в соцсетях, что сторонние приложения некорректно ведут себя с новым элементом дизайна экрана ноутбука. В частности, некоторые кнопки программ могут быть скрыты выемкой.

Специалисты Apple рассказали в новом руководстве, что важные элементы приложений действительно могут отображаться неправильно на экранах новых MacBook Pro. В компании подсказали способ, как временно убрать «монобровь». Для этого нужно зайти в настройки приложения через нажатие на ярлык правой кнопки мыши и выбора кнопки «Свойства». Затем нужно установить флажок напротив опции Scale to fit below built-in-camera.

В этом случае размеры окна программы будут немного сжаты, но адаптированы под дисплей устройства без «моноброви». Однако в этом случае верхние и боковые стороны экрана будут залиты черным цветом, из-за чего может показаться, что ноутбук имеет широкие рамки. В Apple отметили, что проблема исчезнет, как только разработчики обновят свои программы.

Ранее дизайнеры Apple рассказали особенность работы macOS на устройствах с «монобровью». Так, курсор будет не утыкаться в экранный вырез, а наоборот, скрываться под ним.