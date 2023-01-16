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21:39, 16 января 2023Спорт

Ла Лига подала иск против ФИФА

Ла Лига подала иск против ФИФА в CAS из-за изменения формата клубного чемпионата мира

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Руководство Ла Лиги подало иск против Международной федерации футбола (ФИФА) в Спортивный Арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает AS.

Причиной стало изменение формата проведения клубного чемпионата мира, а именно участие в турнире 32 команд с 2025 года. По мнению руководителей чемпионата Испании, ФИФА не заботится об экосистеме футбола. «Она думает только о небольшой группе клубов, когда как в футболе много лиг, тысячи клубов и игроков, которые не участвуют в этих турнирах», — заявили они.

Первый клубный чемпионат мира состоялся в 2000 году. Действующим обладателем трофея является английский «Челси». Наибольшее количество побед в турнире имеет мадридский «Реал», на счету которого четыре победы.

Клубный чемпионат мира 2023 года пройдет в Марокко с 1 по 11 февраля. В нем будут участвовать лучшие клубы шести континентальных конфедераций, а также чемпион высшего футбольного дивизиона Марокко. Чемпионат Испании будет представлен «Реалом».

Анастасия Борисова
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