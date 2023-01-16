Немецкий политик ответил на требование Киева предоставить списанные истребители

Немецкий политик Шульц заявил, что Киев никогда не получит списанные истребители Tornado

Немецкий политик Гауке Шульц ответил в Twitter украинскому заместителю министра иностранных дел Андрею Мельнику на его требование предоставить Киеву 93 истребителя Tornado, которые должны быть списаны в скором времени. По его словам, Украина никогда не получит данный вид авиации.

«Вы никогда не получите Tornado. Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией», — написал он.

Шульц добавил, что в его окружении есть работающие с этими истребителями люди, которые хотят не допустить того, чтобы Киев незаконно присвоил себе эту технику.

Ранее стало известно, что союзники Украины предоставили Киеву более четырех тысяч единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения. По данным Bloomberg, Киеву за все время специальной военной операции (СВО) доставили 410 танков советской эпохи, около 300 единиц бронетехники и боевых машин пехоты (БМП), 1100 бронетранспортеров.